Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота825 мм
- Ширина320 мм
- Глубина285 мм
- Вес3.8 кг
- Объем21000 мл
- Материалсталь
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