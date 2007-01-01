Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Доставка по России и СНГ

Напишем или перезвоним в рабочее время.

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

при покупке от 10 шт

Разрешение от 300×300 до 2160×3840 пикселей

Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

В наличии 17 шт. В пути 24 шт.

В наличии 55 шт. В пути 12 шт.

Кресло Wind со спинкой-сеткой и пюпитром, серый, черный

С этим товаром покупают

В наличии 28 шт. В пути 12 шт.

Больше не показывать это окно

Как сэкономить 100 000 рублей в год?

Новинки на Wildberries для дома и отдыха

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Принять