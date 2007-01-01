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Валенсия кресло из искусственного ротанга, серый - фото 1Валенсия кресло из искусственного ротанга, серый - фото 2
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Валенсия кресло из искусственного ротанга, серый

Артикул: CH-077-076
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло из искусственного ротанга «Валенсия» станет прекрасным дополнением к месту отдыха.Кресло оснащено каркасом из прочного алюминия, ручное круглое плетение является основным декоративным элементом мебели. Оно выполнено из искусственного ротанга в сером цвете.В комплектацию входят мягкие подушки для комфортного расположения. Чехлы съёмные бежевого цвета из высококлассного полиэстера с плотностью 300гр/м2.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота800 мм
  • Вес17,8 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый, серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки1100 мм
  • Вес упаковки21.50 кг
  • Объём упаковки0.84 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Валенсия кресло из искусственного ротанга, серый
Валенсия кресло из искусственного ротанга, серый
65 990
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