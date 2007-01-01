Характеристики товара
Описание
Стул «Неаполь» имеет практичные подлокотники для удобного размещения во время отдыха.Спинка и подлокотники имеют плавные линии, благодаря своим закругленным формам.
Присутствует ручное круглое плетение, при изготовлении которого используется искусственный ротанг. Представлено в коричневом цвете.Плетенный стул дополняют мягкие подушки. Они выполнены в серо-коричневом оттенке. Пошиты изделия из плотного полиэстера 230гр/м2. Ткань предварительно обрабатывается влагоотталкивающей пропиткой.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина900 мм
- Высота920 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материал каркасаалюминий
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки930 мм
- Высота упаковки950 мм
- Глубина упаковки660 мм
- Вес упаковки24 кг
- Объём упаковки0.58 м3
- Изделия стопируютсяНет