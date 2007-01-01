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Стул Неаполь, плетеный из искусственного ротанга, цвет коричневый - фото 1Стул Неаполь, плетеный из искусственного ротанга, цвет коричневый - фото 2

Стул Неаполь, плетеный из искусственного ротанга, цвет коричневый

Артикул: CH-076-218
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул «Неаполь» имеет практичные подлокотники для удобного размещения во время отдыха.Спинка и подлокотники имеют плавные линии, благодаря своим закругленным формам.

Присутствует ручное круглое плетение, при изготовлении которого используется искусственный ротанг. Представлено в коричневом цвете.Плетенный стул дополняют мягкие подушки. Они выполнены в серо-коричневом оттенке. Пошиты изделия из плотного полиэстера 230гр/м2. Ткань предварительно обрабатывается влагоотталкивающей пропиткой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки930 мм
  • Высота упаковки950 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Вес упаковки24 кг
  • Объём упаковки0.58 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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