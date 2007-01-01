Характеристики товара
Описание
Кресло «Барселона» входит в комплект лаунж-зоны с плетеным диваном и журнальным столиком аналогичной серии. Так же его можно использовать, как самостоятельный элемент мебели.Надежность и износостойкость мебели гарантирует каркас, который сделан из качественного алюминия. Ее дополняет ручное плетение, при изготовлении которого используется искусственный ротанг. Представлена модель в соломенном цвете.В комплекте с уличным ротанговым креслом идут мягкие подушки со съёмными чехлами серо-коричневого оттенка. Они пошиты из полиэстера, который не боится повышенной влажности благодаря наличию влагоотталкивающей пропитки. Плотность ткани составляет 230гр/м2.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина980 мм
- Ширина1120 мм
- Высота830 мм
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет