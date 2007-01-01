Характеристики товара
Описание
«Сицилия» - стул плетеный из искусственного ротанга. Отличается компактностью (размеры - 590×640×820 мм) и изяществом. Алюминиевый каркас делает мебель невероятно легкой, но прочной.
Стул оплетен вручную круглым искусственным ротангом коричневого оттенка. В комплекте представлена мягкая подушка-сиденье серо-коричневого цвета. Подушка имеет съемный чехол из полиэстера (100%), плотностью 230гр/м2, с влагоотталкивающей пропиткой.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина640 мм
- Высота820 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес7 кг
- Материал каркасаалюминий
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки825 мм
- Глубина упаковки630 мм
- Вес упаковки8 кг
- Объём упаковки0.36 м3
- Изделия стопируютсяНет