Характеристики товара
Описание
«Капри» плетеная кушетка из искусственного ротанга соломенного оттенка прекрасно дополнит пространство для отдыха на открытом воздухе.Кушетку можно использовать не только как самостоятельный элемент, но и быть частью лаунж-зоны, в которую данная модель превосходно интегрируется.В комплект входят подушки серого цвета.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1460 мм
- Глубина1100 мм
- Высота650 мм
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1150 мм
- Высота упаковки670 мм
- Глубина упаковки1490 мм
- Вес упаковки33 кг
- Объём упаковки1.15 м3
- Изделия стопируютсяНет