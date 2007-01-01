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Капри кушетка из искусственного ротанга, соломенный - фото 1Капри кушетка из искусственного ротанга, соломенный - фото 2Капри кушетка из искусственного ротанга, соломенный - фото 3Капри кушетка из искусственного ротанга, соломенный - фото 4
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Капри кушетка из искусственного ротанга, соломенный

Артикул: CH-077-153
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

«Капри» плетеная кушетка из искусственного ротанга соломенного оттенка прекрасно дополнит пространство для отдыха на открытом воздухе.Кушетку можно использовать не только как самостоятельный элемент, но и быть частью лаунж-зоны, в которую данная модель превосходно интегрируется.В комплект входят подушки серого цвета.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1460 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота650 мм
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1150 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки1490 мм
  • Вес упаковки33 кг
  • Объём упаковки1.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Капри кушетка из искусственного ротанга, соломенный
Капри кушетка из искусственного ротанга, соломенный
111 890
В корзине

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