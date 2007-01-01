Товар в корзине. Перейти
Стул Сицилия плетеный из из искусственного ротанга, графит - фото 1Стул Сицилия плетеный из из искусственного ротанга, графит - фото 2Стул Сицилия плетеный из из искусственного ротанга, графит - фото 3

Стул Сицилия плетеный из из искусственного ротанга, графит

Артикул: CH-076-439
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Милан плетеный из роупа, коричневый
Фотография товара Стул Милан плетеный из роупа, коричневый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Модерн, плетеное
Фотография товара Кресло Модерн, плетеное от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

«Сицилия» - стул плетеный из искусственного ротанга. Отличается компактностью (размеры - 590×640×820 мм) и изяществом. Алюминиевый каркас делает мебель невероятно легкой, но прочной.

Стул оплетен вручную круглым искусственным ротангом графитового оттенка. В комплекте представлена мягкая подушка-сиденье серо-коричневого цвета. Подушка имеет съемный чехол из полиэстера (100%), плотностью 230гр/м2, с влагоотталкивающей пропиткой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки825 мм
  • Глубина упаковки630 мм
  • Вес упаковки8 кг
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела стулья на металлокаркасе

Товар в корзине

Стул Сицилия плетеный из из искусственного ротанга, графит
Стул Сицилия плетеный из из искусственного ротанга, графит
от 33 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
101 310
112 562 ₽по отдельности