Товар в корзине. Перейти
Барселона кресло из искусственного ротанга, коричневый - фото 1Барселона кресло из искусственного ротанга, коричневый - фото 2Барселона кресло из искусственного ротанга, коричневый - фото 3

Барселона кресло из искусственного ротанга, коричневый

Артикул: CH-076-990
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шезлонг Лэнд
Фотография товара Шезлонг Лэнд от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Rose lite 2-местный с подушкой
Фотография товара Диван Rose lite 2-местный с подушкой от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло «Барселона» входит в комплект лаунж-зоны с плетеным диваном и журнальным столиком аналогичной серии. Так же его можно использовать, как самостоятельный элемент мебели.Надежность и износостойкость мебели гарантирует каркас, который сделан из качественного алюминия. Ее дополняет ручное плетение, при изготовлении которого используется искусственный ротанг. Представлена модель в коричневом цвете.В комплекте с уличным ротанговым креслом идут мягкие подушки со съёмными чехлами серо-коричневого оттенка. Они пошиты из полиэстера, который не боится повышенной влажности благодаря наличию влагоотталкивающей пропитки. Плотность ткани составляет 230гр/м2.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина980 мм
  • Ширина1120 мм
  • Высота830 мм
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела журнальные столики

Товар в корзине

Барселона кресло из искусственного ротанга, коричневый
Барселона кресло из искусственного ротанга, коричневый
88 690
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 05.10.2018 Ткань Ричард - выбор для банкетного текстиля
Ткань Ричард - выбор для банкетного текстиля

Краткое описание и характеристики

Новость от 13.12.2021 Наши стулья на маркетплейсах!
Наши стулья на маркетплейсах!

Стулья Topas, Safir, Ruby теперь на популярных маркетплейсах!

Новость от 01.10.2020 Запасайтесь текстилем, пока не грянул сезон
Запасайтесь текстилем, пока не грянул сезон

Покупайте выгодно! При покупке мебели снижаем цены на текстиль

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.