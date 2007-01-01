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Форма для выпечки, запекания, «Кунстверк» фарфор - фото 1

Форма для выпечки, запекания, «Кунстверк» фарфор

Артикул: CH-062-447
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр305 мм
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке8 шт

Отзывы

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Форма для выпечки, запекания, «Кунстверк» фарфор
Форма для выпечки, запекания, «Кунстверк» фарфор
от 1 250
1 290 ₽
В корзине

С этим товаром покупают