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Вилка десертная «Дистрест» сталь нержавеющая, черный, металлический - фото 1Вилка десертная «Дистрест» сталь нержавеющая, черный, металлический - фото 2Вилка десертная «Дистрест» сталь нержавеющая, черный, металлический - фото 3Вилка десертная «Дистрест» сталь нержавеющая, черный, металлический - фото 4Вилка десертная «Дистрест» сталь нержавеющая, черный, металлический - фото 5Вилка десертная «Дистрест» сталь нержавеющая, черный, металлический - фото 6Вилка десертная «Дистрест» сталь нержавеющая, черный, металлический - фото 7Вилка десертная «Дистрест» сталь нержавеющая, черный, металлический - фото 8Вилка десертная «Дистрест» сталь нержавеющая, черный, металлический - фото 9

Вилка десертная «Дистрест» сталь нержавеющая, черный, металлический

Артикул: CH-061-023
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина178 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный, серебряный

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