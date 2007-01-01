Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Соусник «Кунстверк» фарфоровый, а потому очень нежный и милый. Это небольшая тарелочка особенной формы и небольшого объема. Она вмещает всего 50 мл продукта, имеет высоту стенок 32 мм и диаметр 6 см.
Производитель выбрал благородный материал фарфор. Изделие белого цвета без дополнительных орнаментов. Посуда имеет ровную форму с высокими бортиками, есть грани, которые подчеркивают нестандартный стиль, добавляют товару изюминку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота32 мм
- Диаметр60 мм
- Вес0,06 кг
- Объем0,05 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт