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Соусник «Кунстверк» фарфоровый 50 мл, белый - фото 1

Соусник «Кунстверк» фарфоровый 50 мл, белый

Артикул: CH-062-698
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Соусник «Кунстверк» фарфоровый, а потому очень нежный и милый. Это небольшая тарелочка особенной формы и небольшого объема. Она вмещает всего 50 мл продукта, имеет высоту стенок 32 мм и диаметр 6 см.


Производитель выбрал благородный материал фарфор. Изделие белого цвета без дополнительных орнаментов. Посуда имеет ровную форму с высокими бортиками, есть грани, которые подчеркивают нестандартный стиль, добавляют товару изюминку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота32 мм
  • Диаметр60 мм
  • Вес0,06 кг
  • Объем0,05 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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