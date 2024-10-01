Характеристики товара
Описание
Французский бренд посуды «Arcoroc» – это стильный минимализм, который всегда будет в моде. Модель Олд фэшн «Айлэнд» – одна из самых популярных, так как ее дизайн подойдет к любому интерьеру, способу сервировки и месту использования. Стаканы выполнены из прочного стекла, которое не боится механических повреждений, устойчиво к сколам и появлению царапин. Благодаря усиленному дну и стенкам, напиток продолжительное время остается охлажденным. Посуду можно мыть в посудомоечной машине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота95 мм
- Диаметр90 мм
- Объем0,38 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт