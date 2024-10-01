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Олд фэшн «Айлэнд», 380мл, стекло, прозрачный - фото 1

Олд фэшн «Айлэнд», 380мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-178
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Французский бренд посуды «‎Arcoroc»‎ – это стильный минимализм, который всегда будет в моде. Модель Олд фэшн «‎Айлэнд»‎ – одна из самых популярных, так как ее дизайн подойдет к любому интерьеру, способу сервировки и месту использования. Стаканы выполнены из прочного стекла, которое не боится механических повреждений, устойчиво к сколам и появлению царапин. Благодаря усиленному дну и стенкам, напиток продолжительное время остается охлажденным. Посуду можно мыть в посудомоечной машине.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота95 мм
  • Диаметр90 мм
  • Объем0,38 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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