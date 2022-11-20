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Ложка Bistro чайная 14 см - фото 1

Ложка Bistro чайная 14 см

12 оценок
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Предыдущий товар в категории Ложка Bistro кофейная 10,4 см
Ложка Bistro кофейная 10,4 см
Следующий Вилка Bistro столовая 18.7 см
Ложка Bistro кофейная 10,4 см

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина140 мм
  • Вес0.14 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсеребряный

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