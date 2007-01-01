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Настоящее фото товара Ложка Bistro чайная 14 см, произведённого компанией ChiedoCover
Ложка Bistro чайная 14 см
41 оценка
90
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Ложка Bistro чайная 14 см - фото 1

Ложка Bistro чайная 14 см

Артикул: CH-021-230
41 оценка
Основные характеристики
  • Длина140 мм
  • Вес0.14 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсеребряный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина140 мм
  • Вес0.14 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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