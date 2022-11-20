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Ложка Nabur для мороженного, 20 см - фото 1

Ложка Nabur для мороженного, 20 см

15 оценок
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Ложка Nabur десертная, 18 см

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина200 мм
  • Вес0.29 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсеребряный

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