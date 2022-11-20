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Винный шкаф Amateur AFD-21

Артикул: CH-049-076
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Шкаф для вина AFD-21 вместимостью до 21 бутылки стандартного объема 750 мл работает по термоэлектрическому принципу, который основан на использовании эффекта Пельтье. Основное преимущество данной модели – отсутствие губительных для бутылок с вином вибраций. Благодаря наличию двух температурных зон шкаф отлично подойдет для хранения белых и красных вин, требующих дозревания перед употреблением, а также уже готовых к сервировке. Специальное покрытие на стеклянной двери защитит Ваши бутылки от солнечного света и, в частности, от УФ-излучения, которое может быстро нанести необратимый вред вину в результате окисления танинов. Полки из массива бука устойчивы к воздействию влаги. Удобная панель управления с дисплеем и цифровым термометром находится за стеклом: для контроля работы не нужно открывать дверцу. Модель имеет стильный дизайн и будет отлично смотреться в любом интерьере.

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Основные характеристики

  • Ширина340 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота820 мм
  • Объем60 л
  • Мощность140 Вт

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