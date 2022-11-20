Характеристики товара
Описание
Компрессорный винный шкаф серии Sommelier с двумя температурными зонами идеально подходит для длительного профессионального хранения вина и работает в диапазоне от +5 до +20 °C. Благодаря современному компрессору внутри винного шкафа поддерживается стабильная температура, затрачивается небольшое количество электроэнергии и обеспечивается низкий уровень шума. Система вентиляции поддерживает равномерное распределение холодного воздуха внутри шкафа. Очистка воздуха от посторонних примесей осуществляется с помощью сменного фильтра из активированного угля. Удобные полки изготовлены из натурального бука: дерево способно погасить мелкие вибрации. Панель управления расположена в средней части камеры. Одним нажатием можно регулировать температурные режимы или включать подсветку. А перенавешиваемая дверь станет дополнительным преимуществом, так как Вы сможете разместить винный шкаф там, где пожелаете.
Основные характеристики
- Ширина595 мм
- Глубина695 мм
- Высота1760 мм
- Объем425 л
- Мощность120 Вт