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Винный шкаф Connoisseur CX-19 silver

Артикул: CH-049-090
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Винный шкаф CX-19 имеет одну оптимальную температурную зону, которая обеспечит идеальные условия для хранения красного, белого и игристого вин. Модель предназначена для встраивания и вмещает до 19 бутылок типа бордо. Шкаф оснащен современной компрессорной системой, которая значительно снижает вибрацию и шум, что препятствует взбалтыванию вина и появлению осадка. Шесть съемных полок выполнены из массива дерева. Управление осуществляется с помощью удобной панели внутри холодильника и позволяет регулировать температуру с шагом в 1°C. Внутренний вентилятор равномерно распределяет температуру по всему объему шкафа. Очистка воздуха от посторонних примесей осуществляется с помощью сменного фильтра из активированного угля. А дверца с тонированным стеклом и подсветка белого цвета позволяют демонстрировать винную коллекцию посетителям или гостям.

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Основные характеристики

  • Ширина295 мм
  • Глубина585 мм
  • Высота820 мм
  • Объем60 л
  • Мощность60 Вт

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