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Винный шкаф Amateur AP-8

Артикул: CH-049-080
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Компактные размеры винного шкафа Amateur AP-8 позволят с лёгкостью найти для него место на Вашей кухне, в гостиной или кабинете. Модель рассчитана на хранение до 8 бутылок типа бордо с одной зоной охлаждения. Управление температурой электронное, а панель управления и дисплей вынесены на переднюю часть изделия. Термоэлектрическая система охлаждения гарантирует минимальный уровень шума и вибраций и будет незаменима для тех, кто любит проводить время в покое и тишине. Светодиодная подсветка ярко освещает внутреннее пространство. Дверца со стеклопакетом из дымчатого стекла предотвращает пагубное для вина воздействие ультрафиолетового излучения. Минимальная возможная температура внутри шкафа составляет 7 градусов по Цельсию, максимальная — 18 градусов.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина515 мм
  • Высота275 мм
  • Объем22 л
  • Мощность70 Вт

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