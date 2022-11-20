Характеристики товара
Описание
Компактные размеры винного шкафа Amateur AP-8 позволят с лёгкостью найти для него место на Вашей кухне, в гостиной или кабинете. Модель рассчитана на хранение до 8 бутылок типа бордо с одной зоной охлаждения. Управление температурой электронное, а панель управления и дисплей вынесены на переднюю часть изделия. Термоэлектрическая система охлаждения гарантирует минимальный уровень шума и вибраций и будет незаменима для тех, кто любит проводить время в покое и тишине. Светодиодная подсветка ярко освещает внутреннее пространство. Дверца со стеклопакетом из дымчатого стекла предотвращает пагубное для вина воздействие ультрафиолетового излучения. Минимальная возможная температура внутри шкафа составляет 7 градусов по Цельсию, максимальная — 18 градусов.
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина515 мм
- Высота275 мм
- Объем22 л
- Мощность70 Вт