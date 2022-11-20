Характеристики товара
Описание
Монотемпературный шкаф AM-12 отвечает всем требованиям для идеального хранения вина. Термоэлектрическая система охлаждения гарантирует очень низкий уровень шума, равный всего 25 дБ, и практически полное отсутствие вибраций. Чтобы пробки не рассыхались, и в вино не попадал кислород, бутылки кладутся горизонтально на три съемных полки из массива бука. Сенсорные кнопки управления расположены прямо на дверце. Возможна высокоточная регулировка температуры, вплоть до 1 градуса. Дверное стекло тонировано, что позволяет сберечь благородный напиток от действия УФ-лучей.
Основные характеристики
- Ширина340 мм
- Глубина510 мм
- Высота468 мм
- Объем33 л
- Мощность70 Вт