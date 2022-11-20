Характеристики товара
Описание
Винный шкаф CX-19 имеет одну оптимальную температурную зону, которая обеспечит идеальные условия для хранения красного, белого и игристого вин. Модель предназначена для встраивания и вмещает до 19 бутылок типа бордо. Шкаф оснащен современной компрессорной системой, которая значительно снижает вибрацию и шум, что препятствует взбалтыванию вина и появлению осадка. Шесть съемных полок выполнены из массива дерева. Управление осуществляется с помощью удобной панели внутри холодильника и позволяет регулировать температуру с шагом в 1°C. Внутренний вентилятор равномерно распределяет температуру по всему объему шкафа. Очистка воздуха от посторонних примесей осуществляется с помощью сменного фильтра из активированного угля. А дверца с тонированным стеклом и подсветка белого цвета позволяют демонстрировать винную коллекцию посетителям или гостям.
Основные характеристики
- Ширина295 мм
- Глубина585 мм
- Высота820 мм
- Объем60 л
- Мощность60 Вт