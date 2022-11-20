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Винный шкаф Libhof Connoisseur CX-9 white

Артикул: CH-049-106
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Компрессорный шкаф Connoisseur CX-9 — самая компактная модель. Он обеспечит для Вашей коллекции алкоголя условия хранения, аналогичные винному погребу. Данную модель винного холодильника можно встраивать в кухонную мебель, она идеально сконструирована для монтирования под столешницу. Современное светодиодное освещение гарантирует минимальный нагрев диодов без опасений перегрева и нарушения температурного режима в камере. Стекло в дверце холодильника обработано специальным антиультрафиолетовым напылением. Полки из натурального дерева изолируют вибрации от работающего компрессора, которые вредили бы вину и приводили к образованию осадка. Сенсорная панель управления обеспечивает простую и быструю установку необходимой температуры.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина585 мм
  • Высота820 мм
  • Объем116 л
  • Мощность60 Вт

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