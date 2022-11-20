Характеристики товара
Описание
Стильный дизайн встраиваемого винного шкафа CKD-42 прекрасно подойдет к интерьеру вашей кухни, бара или винотеки. Специально разработанный компрессор с исключительно низким уровнем вибрации обеспечивает оптимальные условия хранения вина. Защитное покрытие от ультрафиолетовых лучей на дверце шкафа замедляет окислительные процессы, что позволяет сохранить непревзойденный вкус напитка. Внутренний вентилятор обеспечивает циркуляцию воздуха, что дает равномерное распределение температуры и влажности внутри модели. Полки выполнены из массива бука и устойчивы к воздействию влаги. Освещение синего цвета плавно включается при открывании дверцы, а после закрытия плавно гаснет. Минимальная возможная температура внутри шкафа составляет 5 градусов по Цельсию, максимальная — 18 градусов.
Основные характеристики
- Ширина594 мм
- Глубина560 мм
- Высота882 мм
- Объем110 л
- Мощность90 Вт