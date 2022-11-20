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Винный шкаф Amateur AM-18

Артикул: CH-049-078
6 оценок
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Винный шкаф Amateur AM-12

Характеристики товара

Описание

Монотемпературный шкаф AM-18 отвечает всем требованиям для идеального хранения вина. Термоэлектрическая система охлаждения гарантирует очень низкий уровень шума, равный всего 39 дБ, и практически полное отсутствие вибраций. Чтобы пробки не рассыхались, и в вино не попадал кислород, бутылки кладутся горизонтально на пять съемных полок из массива бука. Сенсорные кнопки управления расположены прямо на дверце. Возможна высокоточная регулировка температуры, вплоть до 1 градуса. Дверное стекло тонировано, что позволяет сберечь благородный напиток от действия УФ-лучей.

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Основные характеристики

  • Ширина340 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота642 мм
  • Объем48 л
  • Мощность70 Вт

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