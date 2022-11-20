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Винный шкаф GMD-33 black

Артикул: CH-049-139
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Двухзонный шкаф GMD-33 может использоваться для охлаждения вина перед подачей, длительного хранения или созревания винной коллекции. Модель рассчитана на размещение в ней до 33 бутылок вина стандартного объема 0, 75 л. Современный компрессор обеспечивает низкий уровень вибраций. На полках из твердых пород дерева не образуется конденсат, что позволяет сохранить этикетки бутылок в первоначальном виде. Современное светодиодное освещение не является источником тепла и сохраняет электроэнергию. На двери установлен тонированный стеклопакет, препятствующий проникновению света и сохраняющий свойства благородного алкоголя. Управление параметрами работы модели производится при помощи сенсорных кнопок и ЖК-дисплея с цифровой индикацией температуры.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота850 мм
  • Объем80 л
  • Мощность80 Вт

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