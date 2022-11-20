Характеристики товара
Описание
Двухзонный шкаф GMD-33 может использоваться для охлаждения вина перед подачей, длительного хранения или созревания винной коллекции. Модель рассчитана на размещение в ней до 33 бутылок вина стандартного объема 0, 75 л. Современный компрессор обеспечивает низкий уровень вибраций. На полках из твердых пород дерева не образуется конденсат, что позволяет сохранить этикетки бутылок в первоначальном виде. Современное светодиодное освещение не является источником тепла и сохраняет электроэнергию. На двери установлен тонированный стеклопакет, препятствующий проникновению света и сохраняющий свойства благородного алкоголя. Управление параметрами работы модели производится при помощи сенсорных кнопок и ЖК-дисплея с цифровой индикацией температуры.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина430 мм
- Высота850 мм
- Объем80 л
- Мощность80 Вт