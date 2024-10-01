Товар в корзине. Перейти
Кадка для риса бамбук, пластик, диаметр 270мм - фото 1

Кадка для риса бамбук, пластик, диаметр 270мм

Артикул: CH-059-178
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Гастроемкость 1/3, пластик, 3.8л
Фотография товара Гастроемкость 1/3, пластик, 3.8л от компании ChiedoCover.
Следующий Крышка для гастроемкости с ручками GN 1/2, поликарбонат
Фотография товара Крышка для гастроемкости с ручками GN 1/2, поликарбонат от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота75 мм
  • Диаметр270 мм
  • Вес0.424 кг
  • Материалбамбук
  • Цветбежевый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790

Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий

7
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Хеннесси Vs, Vsop, Xo» , произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Хеннесси Vs, Vsop, Xo»

8
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Венчик «Проотель», сталь нержавеющая, ручка нейлон, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Венчик «Проотель», сталь нержавеющая, ручка нейлон

7
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Нож для окорока «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм, произведённого компанией ChiedoCover
от8 560

Нож для окорока «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм

15
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Тарелка для презентаций «Клифф», произведённого компанией ChiedoCover
от4 070
Оптовая цена

Тарелка для презентаций «Клифф»

5
В наличии 17 шт.
Фотография товара Тарелка пирожковая «Скейп Грэй» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Скейп Грэй», произведённого компанией ChiedoCover
от870
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Скейп Грэй»

6
В наличии 132 шт.
Настоящее фото товара Крышка, «Экселленс», сталь нержавеющая, 7 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 370

Крышка, «Экселленс», сталь нержавеющая, 7 см, металлическая

6
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля «Мастер», сталь нержавеющая, 3,25л, произведённого компанией ChiedoCover
от5 250

Кастрюля «Мастер», сталь нержавеющая, 3,25л

13
В наличии 10 шт.
Фотография товара Диспенсер для капсул металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диспенсер для капсул металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 610

Диспенсер для капсул металл, черный

14
В наличии 136 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Браун дэппл» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 09010
1 200 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Браун дэппл» фарфор

9
В наличии

Другие товары из раздела миски

Настоящее фото товара Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 1.9л, произведённого компанией ChiedoCover
от420

Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 1.9л

7
В наличии 216 шт.
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 100мл, произведённого компанией ChiedoCover
от440

Миска, сталь нержавеющая, 100мл

8
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Кадка для риса бамбук, произведённого компанией ChiedoCover
от10 940

Кадка для риса бамбук

14
В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 2л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 950

Миска, сталь нержавеющая, 2л

15
В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Салатник с ручками, сталь, 5л, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490

Салатник с ручками, сталь, 5л

6
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 8л, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Миска, сталь нержавеющая, 8л

6
В наличии
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 19л, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690

Миска, сталь нержавеющая, 19л

12
В наличии
Настоящее фото товара Миска сталь, нержавеющая, 2,7л, произведённого компанией ChiedoCover
от5 840

Миска сталь, нержавеющая, 2,7л

10
В наличии
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 15,6л, произведённого компанией ChiedoCover
от10 620

Миска, сталь нержавеющая, 15,6л

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Миска, полипропилен, 6л, произведённого компанией ChiedoCover
от150

Миска, полипропилен, 6л

14
В наличии 9 шт.

Товар в корзине

Кадка для риса бамбук, пластик, диаметр 270мм
Кадка для риса бамбук, пластик, диаметр 270мм
от 2 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790

Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий

7
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Хеннесси Vs, Vsop, Xo» , произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Хеннесси Vs, Vsop, Xo»

8
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Венчик «Проотель», сталь нержавеющая, ручка нейлон, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Венчик «Проотель», сталь нержавеющая, ручка нейлон

7
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Нож для окорока «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм, произведённого компанией ChiedoCover
от8 560

Нож для окорока «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм

15
В наличии 6 шт.