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Емкость для льда «Проотель» 1.5, сталь нержавеющая - фото 1Емкость для льда «Проотель» 1.5, сталь нержавеющая - фото 2

Емкость для льда «Проотель» 1.5, сталь нержавеющая

Артикул: CH-057-955
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота130 мм
  • Диаметр140/90 мм
  • Вес0,278 кг
  • Объем1,5 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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