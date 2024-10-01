Товар в корзине. Перейти
Гирлянда Фликер, черный провод, белый, без мерцания, 10 м - фото 1

Гирлянда Фликер, черный провод, белый, без мерцания, 10 м

Артикул: CH-067-297
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Светодиодная гирлянда-шарики Огоньки Олимпии 3.8 м, 20 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ
Фотография товара Светодиодная гирлянда-шарики Огоньки Олимпии 3.8 м, 20 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ от компании ChiedoCover.
Следующий Ель Royal Grandeur пластик, 250
Фотография товара Ель Royal Grandeur пластик, 250 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина10000 мм
  • Материалрезина
  • Мощность220 Вт
  • Цветбелый, черный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Светодиодная гирлянда-шарики Огоньки Олимпии 3.8 м, 20 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодная гирлянда-шарики Огоньки Олимпии 3.8 м, 20 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Светодиодная гирлянда-шарики Огоньки Олимпии 3.8 м, 20 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ

39
New
Настоящее фото товара Бахрома Фликер, прозрачный провод, белый, с мерцанием, 3x0.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Бахрома Фликер, прозрачный провод, белый, с мерцанием, 3x0.5 м

7
New
Настоящее фото товара Бахрома Флоу, прозрачный провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Бахрома Флоу, прозрачный провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.9 м

13
New
Настоящее фото товара Бахрома Комет, черный провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Бахрома Комет, черный провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м

11
New
Настоящее фото товара Бахрома Комет, черный провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Бахрома Комет, черный провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.9 м

14
New
Настоящее фото товара Белт Лайт Стардаст, белый провод, 20 см, 10 м, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Белт Лайт Стардаст, белый провод, 20 см, 10 м

10
New
Настоящее фото товара Гибкий неон Старлайн, 08х16 мм, теплый белый, односторонний, 50 м, произведённого компанией ChiedoCover
33 990
Оптовая цена

Гибкий неон Старлайн, 08х16 мм, теплый белый, односторонний, 50 м

6
New
Настоящее фото товара Гирлянда Лайт, белый провод, теплый белый, без мерцания, 10 м, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена

Гирлянда Лайт, белый провод, теплый белый, без мерцания, 10 м

10
New
Настоящее фото товара Светодиодная сеть Твинкл, черный провод, белый, без мерцания, 2х3 м, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Светодиодная сеть Твинкл, черный провод, белый, без мерцания, 2х3 м

12
New
Настоящее фото товара Занавес Каскад, прозрачный провод, белый, без мерцания, 2х1 м, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Занавес Каскад, прозрачный провод, белый, без мерцания, 2х1 м

5

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Сани Висбю, новогодний декор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сани Висбю, новогодний декор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Сани Висбю, новогодний декор, белый

14
Фотография товара Подвесной светильник Вегас, золото, 5 светильников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Вегас, золото, 5 светильников, произведённого компанией ChiedoCover
от34 190
Оптовая цена

Подвесной светильник Вегас, золото, 5 светильников

36
Настоящее фото товара Ель Палисандр стекло, 210, произведённого компанией ChiedoCover
от286 290

Ель Палисандр стекло, 210

11
Фотография товара Подвесной светильник Вегас, коричневый, 5 светильников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Вегас, коричневый, 5 светильников, произведённого компанией ChiedoCover
от34 190
Оптовая цена

Подвесной светильник Вегас, коричневый, 5 светильников

49
Настоящее фото товара Ель Палисандр стекло, 180, произведённого компанией ChiedoCover
от223 890

Ель Палисандр стекло, 180

14
Фотография товара Светильник потолочный светодиодный V1063-CL Criteo LED*70W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник потолочный светодиодный V1063-CL Criteo LED*70W, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Светильник потолочный светодиодный V1063-CL Criteo LED*70W

49
Настоящее фото товара Ель Красный Бархат пластик, 210, произведённого компанией ChiedoCover
от221 290

Ель Красный Бархат пластик, 210

9
Распродажа
Фотография товара Светодиодный подвесной светильник V6070-PL Diadem от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник V6070-PL Diadem, произведённого компанией ChiedoCover
от26 89052
55 990 ₽Оптовая цена

Светодиодный подвесной светильник V6070-PL Diadem

41
В наличии 2 шт.
New
Фотография товара Ёлка настольная Лиллеборг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ёлка настольная Лиллеборг, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Ёлка настольная Лиллеборг

9
Настоящее фото товара Тубус Трековый светильник Белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена

Тубус Трековый светильник Белый

33

Другие товары из раздела гирлянды

New
Настоящее фото товара Бахрома Шиммер, белый провод, белый, без мерцания, 3x0.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена

Бахрома Шиммер, белый провод, белый, без мерцания, 3x0.5 м

15
New
Настоящее фото товара Бахрома Флэр, черный провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Бахрома Флэр, черный провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.5 м

15
New
Настоящее фото товара Бахрома Люминесценс, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена

Бахрома Люминесценс, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м

7
New
Настоящее фото товара Бахрома Твинкл, белый провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Бахрома Твинкл, белый провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м

6
New
Настоящее фото товара Бахрома Твинкл, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Бахрома Твинкл, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.9 м

9
New
Настоящее фото товара Бахрома Комет, черный провод, белый, с мерцанием, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Бахрома Комет, черный провод, белый, с мерцанием, 3x0.9 м

6
New
Настоящее фото товара Гирлянда с шариками Муншайн, черный провод, белый, 5 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена

Гирлянда с шариками Муншайн, черный провод, белый, 5 м

9
New
Настоящее фото товара Гирлянда с шариками Муншайн, черный провод, теплый белый, 5 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена

Гирлянда с шариками Муншайн, черный провод, теплый белый, 5 м

9
New
Настоящее фото товара Занавес Лайт, белый провод, белый, без мерцания, 2х1.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Занавес Лайт, белый провод, белый, без мерцания, 2х1.5 м

6
New
Настоящее фото товара Занавес Рэйн, белый провод, белый, без мерцания, 2х3 м, произведённого компанией ChiedoCover
13 890
Оптовая цена

Занавес Рэйн, белый провод, белый, без мерцания, 2х3 м

12

Товар в корзине

Гирлянда Фликер, черный провод, белый, без мерцания, 10 м
Гирлянда Фликер, черный провод, белый, без мерцания, 10 м
3 290
В корзине

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Сани Висбю, новогодний декор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сани Висбю, новогодний декор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Сани Висбю, новогодний декор, белый

14
Фотография товара Подвесной светильник Вегас, золото, 5 светильников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Вегас, золото, 5 светильников, произведённого компанией ChiedoCover
от34 190
Оптовая цена

Подвесной светильник Вегас, золото, 5 светильников

36
Настоящее фото товара Ель Палисандр стекло, 210, произведённого компанией ChiedoCover
от286 290

Ель Палисандр стекло, 210

11
Фотография товара Подвесной светильник Вегас, коричневый, 5 светильников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Вегас, коричневый, 5 светильников, произведённого компанией ChiedoCover
от34 190
Оптовая цена

Подвесной светильник Вегас, коричневый, 5 светильников

49