Характеристики товара
Описание
Настенный светильник в стиле модерн. Абажур выполнен из двух слоев ткани для более мягкого и приглушенного освещения. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем Е27. Металлический каркас в простой и лаконичной форме надежно крепится к стене с помощью планки. Станет отличным дополнительным источником света для спальни, гостиной и зала.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина240 мм
- Глубина180 мм
- Высота270 мм
- Материалметалл, стекло, текстиль
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый, хромированный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки190 мм
- Высота упаковки190 мм
- Глубина упаковки230 мм
- Вес упаковки0.65 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Габариты упаковки для логистики230*190*190
- Изделия стопируютсяНет