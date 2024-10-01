Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2000 мм
- Высота3000 мм
- МатериалПВХ
- Мощность220 Вт
- Цветбежевый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Бахрома Глоу, прозрачный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м
Бахрома Люминесценс, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м
Бахрома Твинкл, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.9 м
Бахрома Каскад, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.9 м
Бахрома Вейв, прозрачный провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м
Бахрома Комет, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.9 м
Бахрома Гэлакси, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.9 м
Гирлянда Лайт, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 10 м
Гирлянда Фликер, черный провод, белый, без мерцания, 10 м
Занавес Скайфол, прозрачный провод, теплый белый, с мерцанием, 2х1.5 м
Светодиодная потолочная люстра с пультом V2713-CL Monica LED 270W
Ель Красный Бархат стекло, 210
Светильник потолочный светодиодный V1051-CL Brass LED*98W
Ель Красный Бархат стекло, 180
Светильник потолочный светодиодный V1090-CL Ameli LED*175W
Ель Royal Grandeur стекло, 180
Подвесной светильник Паркер круглый, LED, венге
Ель Красный Бархат пластик, 230
Светодиодная подвесная люстра V2911-PL Lama LED 98W
Ёлка настольная Лунд, белый
Бахрома Люминари, белый провод, белый, с мерцанием, 3x0.5 м
Бахрома Твинкл, белый провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м
Бахрома Твинкл, белый провод, белый, с мерцанием, 3x0.9 м
Бахрома Комет, черный провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м
Бахрома Гэлакси, черный провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м
Белт Лайт Стардаст, белый провод, 20 см, 10 м
Гирлянда Лайн, белый провод, белый, без мерцания, 10 м
Занавес Комет, черный провод, белый, с мерцанием, 2х3 м
Занавес Каскад, прозрачный провод, белый, без мерцания, 2х1 м
Занавес Рэйн, белый провод, белый, без мерцания, 2х3 м