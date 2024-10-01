Товар в корзине. Перейти
Занавес Рэйн, белый провод, теплый белый, без мерцания, 2х3 м - фото 1

Занавес Рэйн, белый провод, теплый белый, без мерцания, 2х3 м

Артикул: CH-067-330
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Светодиодная гирлянда-шарики Огоньки Олимпии 3.8 м, 20 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ
Фотография товара Светодиодная гирлянда-шарики Огоньки Олимпии 3.8 м, 20 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ от компании ChiedoCover.
Следующий Ель Royal Grandeur пластик, 250
Фотография товара Ель Royal Grandeur пластик, 250 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Высота3000 мм
  • МатериалПВХ
  • Мощность220 Вт
  • Цветбежевый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

New
Настоящее фото товара Бахрома Глоу, прозрачный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена

Бахрома Глоу, прозрачный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м

5
New
Настоящее фото товара Бахрома Люминесценс, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена

Бахрома Люминесценс, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м

7
New
Настоящее фото товара Бахрома Твинкл, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Бахрома Твинкл, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.9 м

9
New
Настоящее фото товара Бахрома Каскад, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Бахрома Каскад, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.9 м

15
New
Настоящее фото товара Бахрома Вейв, прозрачный провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Бахрома Вейв, прозрачный провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м

10
New
Настоящее фото товара Бахрома Комет, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Бахрома Комет, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.9 м

5
New
Настоящее фото товара Бахрома Гэлакси, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Бахрома Гэлакси, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.9 м

15
New
Настоящее фото товара Гирлянда Лайт, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 10 м, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена

Гирлянда Лайт, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 10 м

14
New
Настоящее фото товара Гирлянда Фликер, черный провод, белый, без мерцания, 10 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена

Гирлянда Фликер, черный провод, белый, без мерцания, 10 м

5
New
Настоящее фото товара Занавес Скайфол, прозрачный провод, теплый белый, с мерцанием, 2х1.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Занавес Скайфол, прозрачный провод, теплый белый, с мерцанием, 2х1.5 м

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2713-CL Monica LED 270W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2713-CL Monica LED 270W, произведённого компанией ChiedoCover
от18 490
Оптовая цена

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2713-CL Monica LED 270W

40
Настоящее фото товара Ель Красный Бархат стекло, 210, произведённого компанией ChiedoCover
от287 690

Ель Красный Бархат стекло, 210

12
Фотография товара Светильник потолочный светодиодный V1051-CL Brass LED*98W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник потолочный светодиодный V1051-CL Brass LED*98W, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена

Светильник потолочный светодиодный V1051-CL Brass LED*98W

39
Настоящее фото товара Ель Красный Бархат стекло, 180, произведённого компанией ChiedoCover
от255 990

Ель Красный Бархат стекло, 180

7
Фотография товара Светильник потолочный светодиодный V1090-CL Ameli LED*175W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник потолочный светодиодный V1090-CL Ameli LED*175W, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена

Светильник потолочный светодиодный V1090-CL Ameli LED*175W

41
Настоящее фото товара Ель Royal Grandeur стекло, 180, произведённого компанией ChiedoCover
от141 390

Ель Royal Grandeur стекло, 180

7
Фотография товара Подвесной светильник Паркер круглый, LED, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Паркер круглый, LED, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Подвесной светильник Паркер круглый, LED, венге

45
Настоящее фото товара Ель Красный Бархат пластик, 230, произведённого компанией ChiedoCover
от266 790

Ель Красный Бархат пластик, 230

7
Фотография товара Светодиодная подвесная люстра V2911-PL Lama LED 98W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодная подвесная люстра V2911-PL Lama LED 98W, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Светодиодная подвесная люстра V2911-PL Lama LED 98W

31
New
Фотография товара Ёлка настольная Лунд, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ёлка настольная Лунд, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена

Ёлка настольная Лунд, белый

5

Другие товары из раздела гирлянды

New
Настоящее фото товара Бахрома Люминари, белый провод, белый, с мерцанием, 3x0.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Бахрома Люминари, белый провод, белый, с мерцанием, 3x0.5 м

11
New
Настоящее фото товара Бахрома Твинкл, белый провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Бахрома Твинкл, белый провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м

6
New
Настоящее фото товара Бахрома Твинкл, белый провод, белый, с мерцанием, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Бахрома Твинкл, белый провод, белый, с мерцанием, 3x0.9 м

13
New
Настоящее фото товара Бахрома Комет, черный провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Бахрома Комет, черный провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м

11
New
Настоящее фото товара Бахрома Гэлакси, черный провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Бахрома Гэлакси, черный провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м

9
New
Настоящее фото товара Белт Лайт Стардаст, белый провод, 20 см, 10 м, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Белт Лайт Стардаст, белый провод, 20 см, 10 м

10
New
Настоящее фото товара Гирлянда Лайн, белый провод, белый, без мерцания, 10 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена

Гирлянда Лайн, белый провод, белый, без мерцания, 10 м

11
New
Настоящее фото товара Занавес Комет, черный провод, белый, с мерцанием, 2х3 м, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена

Занавес Комет, черный провод, белый, с мерцанием, 2х3 м

12
New
Настоящее фото товара Занавес Каскад, прозрачный провод, белый, без мерцания, 2х1 м, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Занавес Каскад, прозрачный провод, белый, без мерцания, 2х1 м

5
New
Настоящее фото товара Занавес Рэйн, белый провод, белый, без мерцания, 2х3 м, произведённого компанией ChiedoCover
13 890
Оптовая цена

Занавес Рэйн, белый провод, белый, без мерцания, 2х3 м

12

Товар в корзине

Занавес Рэйн, белый провод, теплый белый, без мерцания, 2х3 м
Занавес Рэйн, белый провод, теплый белый, без мерцания, 2х3 м
13 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2713-CL Monica LED 270W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2713-CL Monica LED 270W, произведённого компанией ChiedoCover
от18 490
Оптовая цена

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2713-CL Monica LED 270W

40
Настоящее фото товара Ель Красный Бархат стекло, 210, произведённого компанией ChiedoCover
от287 690

Ель Красный Бархат стекло, 210

12
Фотография товара Светильник потолочный светодиодный V1051-CL Brass LED*98W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник потолочный светодиодный V1051-CL Brass LED*98W, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена

Светильник потолочный светодиодный V1051-CL Brass LED*98W

39
Настоящее фото товара Ель Красный Бархат стекло, 180, произведённого компанией ChiedoCover
от255 990

Ель Красный Бархат стекло, 180

7