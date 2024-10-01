Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина3000 мм
- Высота500 мм
- МатериалПВХ
- Мощность220 Вт
- Цветбелый, черный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Бахрома Люминари, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.5 м
Бахрома Шиммер, белый провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м
Бахрома Фликер, прозрачный провод, белый, с мерцанием, 3x0.5 м
Бахрома Твинкл, белый провод, белый, с мерцанием, 3x0.9 м
Бахрома Вейв, прозрачный провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м
Бахрома Флоу, прозрачный провод, белый, с мерцанием, 3x0.9 м
Гирлянда Радианс, черный провод, белый, без мерцания, 10 м
Гирлянда Радианс, черный провод, теплый белый, без мерцания, 10 м
Светодиодная сеть Гэлакси, черный провод, теплый белый, без мерцания, 2х2 м
Занавес Лайт, белый провод, теплый белый, без мерцания, 2х1.5 м
Подвесной светильник Вегас, коричневый
Ель Малахитовое Чудо пластик, 230
Светодиодная потолочная люстра с пультом V2713-CL Monica LED 270W
Ель Палисандр пластик, 180
Подвесной светильник Паркер квадрат, LED, белый
Ёлка настольная Линчёпинг, бежевый
Светильник потолочный светодиодный V1061-CL Criteo LED*72
Ель Красный Бархат стекло, 210
Люстра каскадная Вегас, коричневая, 14 светильников
Ель Палисандр стекло, 180
Бахрома Люминесценс, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м
Бахрома Каскад, белый провод, белый, с мерцанием, 3x0.9 м
Бахрома Каскад, белый провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м
Бахрома Комет, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.9 м
Гирлянда Лайт, белый провод, белый, без мерцания, 10 м
Гирлянда Фликер, черный провод, белый, без мерцания, 10 м
Дюралайт Флоу, теплый белый, 100 м
Светодиодная сеть Гэлакси, черный провод, белый, без мерцания, 2х2 м
Занавес Комет, черный провод, белый, с мерцанием, 2х3 м
Занавес Скайфол, прозрачный провод, теплый белый, с мерцанием, 2х1.5 м