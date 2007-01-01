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Зеркало "Брюстер"

Артикул: CH-048-886
36 оценок
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Характеристики товара

Описание

Прямые линии и стройный силуэт прямоугольного настенного зеркала делится на шесть равных частей пространства, которые образуют форму классического мансардного окна. Рама изготовлена __из железа в матовом чёрном цвете, из за чего отлично впишется в "лофт" интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина25 мм
  • Высота1500 мм
  • Материалметалл, МДФ, стекло
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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