Характеристики товара
Описание
Прямые линии и стройный силуэт прямоугольного настенного зеркала делится на шесть равных частей пространства, которые образуют форму классического мансардного окна. Рама изготовлена __из железа в матовом чёрном цвете, из за чего отлично впишется в "лофт" интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина25 мм
- Высота1500 мм
- Материалметалл, МДФ, стекло
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет