Характеристики товара
Основные характеристики
- Глубина45 мм
- Диаметр860 мм
- Диаметр зеркала510 мм
- Материалдерево, пенополиуретан
- Цветсеребряный
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