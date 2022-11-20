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Зеркало Эштон Silver

Артикул: CH-048-702
33 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина45 мм
  • Диаметр860 мм
  • Диаметр зеркала510 мм
  • Материалдерево, пенополиуретан
  • Цветсеребряный

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