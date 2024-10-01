Товар в корзине. Перейти
Зеркало в раме Джаспер - фото 1Зеркало в раме Джаспер - фото 2Зеркало в раме Джаспер - фото 3

Зеркало в раме Джаспер

Артикул: CH-048-785
43 оценки
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Зеркало в раме Амбер
Фотография товара Зеркало в раме Амбер от компании ChiedoCover.
Следующий Зеркало в раме Хелен
Фотография товара Зеркало в раме Хелен от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина820 мм
  • Глубина110 мм
  • Высота1100 мм
  • Материалдерево, стекло
  • Цветсеребряный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Зеркало напольное Virtuos, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало напольное Virtuos, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от44 590
Оптовая цена

Зеркало напольное Virtuos, венге

49
Фотография товара Круглое зеркало лофт, Лалита от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Круглое зеркало лофт, Лалита, произведённого компанией ChiedoCover
30 190
Оптовая цена

Круглое зеркало лофт, Лалита

33
Фотография товара Зеркало в раме Жером от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало в раме Жером, произведённого компанией ChiedoCover
от50 190
Оптовая цена

Зеркало в раме Жером

30
Фотография товара Зеркало в раме Беркли от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало в раме Беркли, произведённого компанией ChiedoCover
от36 390
Оптовая цена

Зеркало в раме Беркли

37
Фотография товара Зеркало в раме Флоренс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало в раме Флоренс, произведённого компанией ChiedoCover
от28 290
Оптовая цена

Зеркало в раме Флоренс

36
Настоящее фото товара Напольное зерало "Поллок" gold, произведённого компанией ChiedoCover
от68 690
Оптовая цена

Напольное зерало "Поллок" gold

38
Настоящее фото товара Зеркало "Холтон" gold, произведённого компанией ChiedoCover
33 590
Оптовая цена

Зеркало "Холтон" gold

32
Фотография товара Зеркало Скандика, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало Скандика, золото , произведённого компанией ChiedoCover
от3 690

Зеркало Скандика, золото

33
Фотография товара Зеркало напольное Мэмфис, слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало напольное Мэмфис, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена

Зеркало напольное Мэмфис, слоновая кость

7
В наличии 85 шт.
Фотография товара Зеркало с led-подсветкой, Wasser kraft, работает от электрической сети от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало с led-подсветкой, Wasser kraft, работает от электрической сети, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390

Зеркало с led-подсветкой, Wasser kraft, работает от электрической сети

15

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Часы настенные 01063, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890

Часы настенные 01063

39
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Часы напольные 01072, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790

Часы напольные 01072

44
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Часы настольные 01070, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Часы настольные 01070

31
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Часы настенные 01055, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Часы настенные 01055

44
В наличии 1 шт.
Фотография товара Часы настольные 01061 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Часы настольные 01061, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490

Часы настольные 01061

30
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Часы настенные 01056, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Часы настенные 01056

39
Настоящее фото товара Часы настольные 01068, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890

Часы настольные 01068

43
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Часы напольные 01073, произведённого компанией ChiedoCover
от20 290

Часы напольные 01073

38
Фотография товара Часы лофт настольные «Двутавр» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Часы лофт настольные «Двутавр», произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Часы лофт настольные «Двутавр»

45
Настоящее фото товара Часы настенные 01057, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990

Часы настенные 01057

44

Другие товары из раздела зеркала

Настоящее фото товара Зеркало в золотой раме, произведённого компанией ChiedoCover
от83 890

Зеркало в золотой раме

41
Настоящее фото товара Прямоугольное зеркало в серебряной раме, произведённого компанией ChiedoCover
от47 090

Прямоугольное зеркало в серебряной раме

31
Настоящее фото товара Зеркало в золотистой раме, произведённого компанией ChiedoCover
от49 890

Зеркало в золотистой раме

30
Фотография товара Зеркало настенное Камни от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало настенное Камни, произведённого компанией ChiedoCover
27 490
Оптовая цена

Зеркало настенное Камни

34
Фотография товара Зеркало в раме Мадлен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало в раме Мадлен, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Зеркало в раме Мадлен

40
Фотография товара Зеркало Пьемонт Gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало Пьемонт Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от38 290
Оптовая цена

Зеркало Пьемонт Gold

44
Фотография товара Напольное зеркало "Вустер" gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Напольное зеркало "Вустер" gold , произведённого компанией ChiedoCover
от78 990
Оптовая цена

Напольное зеркало "Вустер" gold

32
Фотография товара Зеркало Вирджиния от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало Вирджиния, произведённого компанией ChiedoCover
от23 890
Оптовая цена

Зеркало Вирджиния

48
Фотография товара Зеркало Бус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало Бус, произведённого компанией ChiedoCover
от28 090
Оптовая цена

Зеркало Бус

42
Фотография товара Зеркало Портердейл White от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало Портердейл White, произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
Оптовая цена

Зеркало Портердейл White

36

Товар в корзине

Зеркало в раме Джаспер
Зеркало в раме Джаспер
от 40 890
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Часы настенные 01063, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890

Часы настенные 01063

39
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Часы напольные 01072, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790

Часы напольные 01072

44
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Часы настольные 01070, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Часы настольные 01070

31
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Часы настенные 01055, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Часы настенные 01055

44
В наличии 1 шт.