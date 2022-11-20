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Венецианское зеркало Марджери - фото 1Венецианское зеркало Марджери - фото 2

Венецианское зеркало Марджери

Артикул: CH-048-719
30 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина390/700 мм
  • Глубина20 мм
  • Высота650/1100 мм
  • Материалзеркало
  • Цветсеребряный

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