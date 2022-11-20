Фотография Полукресло Самбука, оранжевый гобелен от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Полукресло Самбука, оранжевый гобелен

4.7
Оптовая цена
19 590 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Полукресло Самбука, оранжевый гобелен
Полукресло Самбука, оранжевый гобелен
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Полукресло Самбука, оранжевый гобелен

4.7
19590 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стул Наполеон, патина с серебром
Стул Наполеон, патина с серебром
Следующий Полукресло Самбука, черный гобелен
Полукресло Самбука, черный гобелен

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина640 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал сиденьягобелен
  • Цветоранжевый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с патиной черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кроссбэк с патиной черный
Настоящее фото товара Журнальный стол 40*40 Кросс серебро, произведённого компанией ChiedoCover-40%
11 394 ₽18 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Журнальный стол 40*40 Кросс серебро
Настоящее фото товара Стул Роза, велюр черный, гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
7 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Роза, велюр черный, гобелен
Настоящее фото товара Стол Лофт 20, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
11 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Лофт 20

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Хит
3 090 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Белый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
3 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари Черный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
3 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Наполеон Белый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
3 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Наполеон Золото, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Зеленый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
5
Стул Наполеон Зеленый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Красный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4
Стул Наполеон Красный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Бронза, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Наполеон Бронза, деревянный