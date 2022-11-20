Характеристики товара
Описание
Журнальный приставной столик выполнен в стиле минимализм,лофт. Оригинальная форма.Единая цельнолитая конструкция. Такой столик легко впишется в любой интерьер. Займет минимум места даже в небольшом пространстве. Материал столешницы: МДФ 10 мм с покрытием пленкой. Опоры:из профильной трубы 15х15х1 с покраской порошковой краской в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в собранном виде, упакованная в гофрокартон.
Основные характеристики
- Высота61 мм
- Ширина28 мм
- Глубина33 мм
- Вес3.2 кг
- Объем0.60 мл
- Количество мест1
- Цветчерный
- Размер упаковки33.5/29/61 см