Товар в корзине. Перейти
Журнальный приставной столик Финика М Торос черный - фото 1Журнальный приставной столик Финика М Торос черный - фото 2Журнальный приставной столик Финика М Торос черный - фото 3Журнальный приставной столик Финика М Торос черный - фото 4

Журнальный приставной столик Финика М Торос черный

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный приставной столик Финика М Дуб бомонт лофт
Журнальный приставной столик Финика М Дуб бомонт лофт
Следующий Журнальный столик круглый Финика М Дуб бомонт лофт
Журнальный приставной столик Финика М Дуб бомонт лофт

Характеристики товара

Описание

Журнальный приставной столик выполнен в стиле минимализм,лофт. Оригинальная форма.Единая цельнолитая конструкция. Такой столик легко впишется в любой интерьер. Займет минимум места даже в небольшом пространстве. Материал столешницы: МДФ 10 мм с покрытием пленкой. Опоры:из профильной трубы 15х15х1 с покраской порошковой краской в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в собранном виде, упакованная в гофрокартон.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота61 мм
  • Ширина28 мм
  • Глубина33 мм
  • Вес3.2 кг
  • Объем0.60 мл
  • Количество мест1
  • Цветчерный
  • Размер упаковки33.5/29/61 см

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Миллер 140, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
9

Стол Миллер 140

Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
9

Стол Миллер 160

Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
13

Стол Лофт-1

Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
15

Стол Лофт-3

Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от9 39022
11 990 ₽
88Хит

Стол Лофт-4

Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29021
12 990 ₽
8

Стол Лофт-5

Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
9

Стол Лофт-7

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркасНастоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900
6

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркасНастоящее фото товара Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
9 035
8

Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркас

Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркасНастоящее фото товара Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
10 700
16

Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас

С этим товаром покупают
Стул Eames Темно-серыйНастоящее фото товара Стул Eames Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99034
4 490 ₽Оптовая цена
12

Стул Eames Темно-серый

Стул Eames DAW красныйНастоящее фото товара Стул Eames DAW красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 99051
7 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Eames DAW красный

В наличии 73 шт.
Стул Венский с пластиковым сидениемНастоящее фото товара Стул Венский с пластиковым сидением, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
9

Стул Венский с пластиковым сидением

Настоящее фото товара Кровать Дачная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
7

Кровать Дачная

Средний сундучок Море, свеча 180 гр, диффузор 100 млНастоящее фото товара Средний сундучок Море, свеча 180 гр, диффузор 100 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена
11

Средний сундучок Море, свеча 180 гр, диффузор 100 мл

Стул пластиковый Ginevra, зеленыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Ginevra, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Ginevra, зеленый

В наличии 4 шт.
Стул Брейк бежевыйНастоящее фото товара Стул Брейк бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
12

Стул Брейк бежевый

Другие товары из разделамебель для гостиниц
Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди