Скидка 5% при оплате на карту СберБанк или Тинькофф банка
Скачайте предложение по этому товару
Длина - от 900 до 1200 мм
Столешница - древесина хвойных пород
Каркас - сталь
Доп. опция - регуляторы ножек по высоте
Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.
|Длинамм
|Ширинамм
|Высотамм
|Столешницамм
|Оптовая цена₽
|900
|600
|750
|20
|4590
|1200
|800
|750
|20
|5590
|1500
|800
|750
|20
|6290
|1800
|800
|750
|20
|7590
Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму