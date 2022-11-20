Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота470 мм
- Ширина550 мм
- Длина900 мм
- Вес9 кг
- Материал подстольядерево
- Страна изготовленияМалайзия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.04 м3
- Вес упаковки9 кг
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