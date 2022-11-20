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Журнальный стол Diana, дуб - фото 1

Журнальный стол Diana, дуб

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота470 мм
  • Ширина550 мм
  • Длина900 мм
  • Вес9 кг
  • Материал подстольядерево
  • Страна изготовленияМалайзия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Вес упаковки9 кг

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