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Стол Лестер - фото 1

Стол Лестер

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал дерево, металл

Высота: 77 см


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Варианты размеров

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Толщина, мм Материал Вес, кг Стоимость, руб
2000 1000 750 40 массив сосны 57 22890
1800 1000 750 40 массив сосны 53 21390
1600 800 750 40 массив сосны 42 17290
1400 800 750 40 массив сосны 38 16090
1200 600 750 40 массив сосны 29 12890
1000 600 750 40 массив сосны 27 12090
2000 1000 750 40 массив дуба 72 55890
1800 1000 750 40 массив дуба 66 51290
1600 800 750 40 массив дуба 51 38490
1400 800 750 40 массив дуба 46 34690
1200 600 750 40 массив дуба 35 24890
1000 600 750 40 массив дуба 31 21890

Варианты столешницы

Стол Лестер - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Лестер - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Лестер - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Лестер - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Лестер - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Лестер - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Лестер - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Лестер - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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