Характеристики товара
Описание
Материал дерево, металл
Высота: 77 см
Материал дерево, металл
Высота: 77 см
|Длина, мм
|Ширина, мм
|Высота, мм
|Толщина, мм
|Материал
|Вес, кг
|Стоимость, руб
|2000
|1000
|750
|40
|массив сосны
|57
|22890
|1800
|1000
|750
|40
|массив сосны
|53
|21390
|1600
|800
|750
|40
|массив сосны
|42
|17290
|1400
|800
|750
|40
|массив сосны
|38
|16090
|1200
|600
|750
|40
|массив сосны
|29
|12890
|1000
|600
|750
|40
|массив сосны
|27
|12090
|2000
|1000
|750
|40
|массив дуба
|72
|55890
|1800
|1000
|750
|40
|массив дуба
|66
|51290
|1600
|800
|750
|40
|массив дуба
|51
|38490
|1400
|800
|750
|40
|массив дуба
|46
|34690
|1200
|600
|750
|40
|массив дуба
|35
|24890
|1000
|600
|750
|40
|массив дуба
|31
|21890
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