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Настоящее фото товара Стол Лестер, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лестер
42 оценки
12 090
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Стол Лестер

Артикул: CH-004-555
42 оценки
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вид кромкиПВХ
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стол Вустер от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стол Грантем от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Лестер - элегантность для бизнес-пространств.

Стол Лестер — это гармония природной теплоты и современного дизайна.

Ключевые преимущества для вашего заведения:

Эксклюзивный дизайн
"Паукообразное" основание из пяти расходящихся опор превращает стол в арт-объект, притягивающий внимание

Исключительная устойчивость
Массивные металлические опоры обеспечивают устойчивость даже при полной загрузке стола

Премиальное качество
Столешница из массива дерева с идеально обработанными кромками демонстрирует безупречное исполнение

Универсальность
Идеально впишется в:
Рестораны
Бизнес-лаунжи
Переговорные комнаты

Стол Лестер — это не просто мебель, а инвестиция в имидж вашего заведения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материалметалл, дерево
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лестер - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лестер - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лестер - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лестер - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лестер - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лестер - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лестер - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лестер - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лестер - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лестер - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лестер - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лестер - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лестер - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лестер - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лестер - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лестер - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лестер - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лестер - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лестер - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лестер - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лестер - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лестер - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лестер - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лестер - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лестер - столешница в цвете БукБук
Стол Лестер - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лестер - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лестер - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лестер - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лестер - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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Стол Лестер
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