Характеристики товара
Описание
Стол Лестер - элегантность для бизнес-пространств.
Стол Лестер — это гармония природной теплоты и современного дизайна.
Ключевые преимущества для вашего заведения:
Эксклюзивный дизайн
"Паукообразное" основание из пяти расходящихся опор превращает стол в арт-объект, притягивающий внимание
Исключительная устойчивость
Массивные металлические опоры обеспечивают устойчивость даже при полной загрузке стола
Премиальное качество
Столешница из массива дерева с идеально обработанными кромками демонстрирует безупречное исполнение
Универсальность
Идеально впишется в:
Рестораны
Бизнес-лаунжи
Переговорные комнаты
Стол Лестер — это не просто мебель, а инвестиция в имидж вашего заведения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Ширина800 мм
- Высота750 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материалметалл, дерево
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет