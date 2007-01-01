Характеристики товара
Описание
ДИЗАЙН И ЭСТЕТИКА
Столешница из закаленного стекла с рисунком под натуральный камень смотрится очень привлекательно (толщина стекла 5 мм). Красивый золотой оттенок металла сделает красивый акцент в помещении. Продуманный дизайн ножек делает столешницу визуально невесомой.
ПРОЧНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ
металлический каркас окрашен золотой краской, устойчивой к механическому воздействию. Столешница выполнена из толстого закаленного стекла с рисунком.
МОБИЛЬНЫЙ
Столик легко поднять и перенести в любое место дома или офиса.
ЛЕГКАЯ СБОРКА
Столик полностью разборный. Легко собрать и разобрать обратно.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Высота560 мм
- Материалметалл
- Материал столешницыстекло
- Цветжелтый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет