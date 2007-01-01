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Настоящее фото товара Столик кофейный Юпитер, произведённого компанией ChiedoCover
Столик кофейный Юпитер
36 оценок
7 390
Товар в корзине. Перейти
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Столик кофейный Юпитер

Артикул: CH-028-047
36 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота560 мм
  • Материалметалл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

ДИЗАЙН И ЭСТЕТИКА

Столешница из закаленного стекла с рисунком под натуральный камень смотрится очень привлекательно (толщина стекла 5 мм). Красивый золотой оттенок металла сделает красивый акцент в помещении. Продуманный дизайн ножек делает столешницу визуально невесомой.



ПРОЧНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ
металлический каркас окрашен золотой краской, устойчивой к механическому воздействию. Столешница выполнена из толстого закаленного стекла с рисунком.



МОБИЛЬНЫЙ
Столик легко поднять и перенести в любое место дома или офиса.



ЛЕГКАЯ СБОРКА
Столик полностью разборный. Легко собрать и разобрать обратно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота560 мм
  • Материалметалл
  • Материал столешницыстекло
  • Цветжелтый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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