Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина480 мм
- Ширина480 мм
- Высота600 мм
- Вес6 кг
- Объем0.15 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Цветзеленый, черный
- Страна изготовленияРоссия
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