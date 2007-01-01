Характеристики товара
Описание
Журнальный столик «Кальяри» используется как в комплекте, так и в качестве отдельного предмета для сада, открытой террасы или балкона.Каркас столика изготовлен из алюминия, вручную оплетенного круглым искусственным ротангом "гиацинт".Столешница из закаленного стекла толщиной 5 мм. Благодаря износостойким материалам, стол пригоден для использования на улице при любой погоде и не требует специальных условий хранения.Плетеный столик представлен в соломенном цвете.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1050 мм
- Глубина590 мм
- Высота430 мм
- Вес16,5 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг, стекло
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки590 мм
- Высота упаковки440 мм
- Глубина упаковки1070 мм
- Вес упаковки17 кг
- Объём упаковки0.28 м3
- Изделия стопируютсяНет