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Кальяри журнальный столик из искусственного ротанга (гиацинт), соломенный - фото 1Кальяри журнальный столик из искусственного ротанга (гиацинт), соломенный - фото 2
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Кальяри журнальный столик из искусственного ротанга (гиацинт), соломенный

Артикул: CH-077-065
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик «Кальяри» используется как в комплекте, так и в качестве отдельного предмета для сада, открытой террасы или балкона.Каркас столика изготовлен из алюминия, вручную оплетенного круглым искусственным ротангом "гиацинт".Столешница из закаленного стекла толщиной 5 мм. Благодаря износостойким материалам, стол пригоден для использования на улице при любой погоде и не требует специальных условий хранения.Плетеный столик представлен в соломенном цвете.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1050 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота430 мм
  • Вес16,5 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг, стекло
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки590 мм
  • Высота упаковки440 мм
  • Глубина упаковки1070 мм
  • Вес упаковки17 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Кальяри журнальный столик из искусственного ротанга (гиацинт), соломенный
Кальяри журнальный столик из искусственного ротанга (гиацинт), соломенный
44 890
В корзине

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