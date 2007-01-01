Товар в корзине. Перейти
Cтол Twosupports - фото 1Cтол Twosupports - фото 2Cтол Twosupports - фото 3Cтол Twosupports - фото 4

Cтол Twosupports

Артикул: CH-071-271
5 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный столик Скандика
Фотография товара Журнальный столик Скандика от компании ChiedoCover.
Следующий Барный стол Уэмбли
Фотография товара Барный стол Уэмбли от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Twosupports – элегантное решение для премиальных заведений.

Стол Twosupports предлагает идеальное сочетание функциональности и дизайнерской эстетики. Этот стол с уникальными опорами создан для ресторанов, кафе, отелей и бизнес-лаунжей, где важна каждая деталь.

Современный дизайн с контрастом теплой деревянной столешницы и графичных черных опор создает стильный визуальный акцент. Овальная форма обеспечивает комфортное размещение гостей без острых углов.

Инновационные рифлёные опоры добавляют текстуру и визуальную глубину конструкции. Качественные материалы: износостойкая деревянная поверхность и прочный металлический каркас.

Эргономичная конструкция с двумя массивными опорами обеспечивает устойчивость и свободу движения. Универсальность – подходит как для обеденных зон, так и для переговорных пространств.

Прецизионная сборка демонстрирует высочайшее качество изготовления. Устойчивость к нагрузкам делает стол идеальным для интенсивного использования.

Стол Twosupports – это инвестиция в атмосферу вашего заведения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота750 мм
  • ФормаОвальная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела столы в стиле лофт

Товар в корзине

Cтол Twosupports
Cтол Twosupports
40 390
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Больше стульев – Меньше цена!
Больше стульев – Меньше цена!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.