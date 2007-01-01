Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Нэйтан 122*61 белый мрамор каркас нержавеющая сталь темный хром
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина1220 мм
- Высота458 мм
- Вес51 кг
- Максимальная нагрузка15 кг
- Материал столешницымрамор
- Материал каркасасталь
- Цветбелый, серый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1340 мм
- Высота упаковки670 мм
- Глубина упаковки180 мм
- Вес упаковки54.2 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Габариты упаковки для логистики1340
- Изделия стопируютсяНет