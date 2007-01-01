Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Высота550 мм
- Диаметр480 мм
- Цветзолотой
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро
Комплект журнальных столов Эрвин, Белый мрамор, стекло/ каркас графит
Стол журнальный BUBBLE, тонированное стекло, чёрный
Стол журнальный Империал, бронза (прозрачный), стекло триплекс, цвет опоры золотой
Стол журнальный Империал, графит (прозрачный), цвет опоры черный
Столик Erida, керамика, кремовый