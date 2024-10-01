Стрейнер «Пробар», сталь нержавеющая
Стрейнер «Пробар», сталь нержавеющая, серебристый
Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый
Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая
Сито барное «Силен» сталь нержавеющая, серебристый
Стрейнер «Пробар Премиум Мотиво», сталь нержавеющая, серебристый
Стрейнер, сталь нержавеющая, серебряный
Сито барное, сталь нержавеющая, серебристый
Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», нержавеющая сталь
Стрейнер «Пробар», стальной
Стрейнер «Венус», сталь нержавеющая, серебристый
Стрейнер для джулепа «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый
Стрейнер «Венус», сталь нержавеющая
Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр» с ушками, сталь нержавеющая, серебристый
Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр» с ушками, сталь нержавеющая
Стрейнер «Проотель» для кувшина, сталь нержавеющая, серебристый