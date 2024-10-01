Товар в корзине. Перейти
Стрейнер «Венус», сталь нержавеющая - фото 1Стрейнер «Венус», сталь нержавеющая - фото 2Стрейнер «Венус», сталь нержавеющая - фото 3Стрейнер «Венус», сталь нержавеющая - фото 4

Стрейнер «Венус», сталь нержавеющая

Артикул: CH-058-200
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стрейнер для джулепа «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый
Фотография товара Стрейнер для джулепа «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.
Следующий Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр» с ушками, сталь нержавеющая, серебристый
Фотография товара Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр» с ушками, сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина185 мм
  • Диаметр90 мм
  • Вес0,135 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Мезень», треугольники, произведённого компанией ChiedoCover
от1 400
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Мезень», треугольники

11
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Патиссэри», произведённого компанией ChiedoCover
от150
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Патиссэри»

5
В наличии 247 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Евро», произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Евро»

9
В наличии 408 шт.
Фотография товара Нож кухонный «Осака» одностороняя заточка, полиоксиметилен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож кухонный «Осака» одностороняя заточка, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от10 960

Нож кухонный «Осака» одностороняя заточка, полиоксиметилен

8
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля трех слойная сталь 4,7л, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190

Кастрюля трех слойная сталь 4,7л

6
В наличии
Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Интэнсити Куп», произведённого компанией ChiedoCover
от200
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Интэнсити Куп»

8
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Шумовка сталь нержавеющая, металлический, древесный , произведённого компанией ChiedoCover
от4 090

Шумовка сталь нержавеющая, металлический, древесный

7
В наличии
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Саппоро бэйсик» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Саппоро бэйсик», произведённого компанией ChiedoCover
от23026
310 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Саппоро бэйсик»

6
В наличии 6000 шт.
Настоящее фото товара Коврик барный «Пробар» черный, резина, произведённого компанией ChiedoCover
от1 210

Коврик барный «Пробар» черный, резина

7
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 4л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 110

Миска, сталь нержавеющая, 4л

9
В наличии 15 шт.

Другие товары из раздела барные сита и стрейнеры

Настоящее фото товара Стрейнер «Пробар», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от260

Стрейнер «Пробар», сталь нержавеющая

7
В наличии 783 шт.
Фотография товара Стрейнер «Пробар», сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стрейнер «Пробар», сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от400

Стрейнер «Пробар», сталь нержавеющая, серебристый

10
В наличии 720 шт.
Настоящее фото товара Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от910

Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая

11
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Сито барное «Силен» сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Сито барное «Силен» сталь нержавеющая, серебристый

6
В наличии
Настоящее фото товара Стрейнер «Пробар Премиум Мотиво», сталь нержавеющая, серебристый , произведённого компанией ChiedoCover
от1 010

Стрейнер «Пробар Премиум Мотиво», сталь нержавеющая, серебристый

13
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Стрейнер, сталь нержавеющая, серебряный , произведённого компанией ChiedoCover
от1 300

Стрейнер, сталь нержавеющая, серебряный

11
В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Сито барное, сталь нержавеющая, серебристый , произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Сито барное, сталь нержавеющая, серебристый

5
В наличии
Фотография товара Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», нержавеющая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от830

Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», нержавеющая сталь

12
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стрейнер «Венус», сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стрейнер «Венус», сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 720

Стрейнер «Венус», сталь нержавеющая, серебристый

14
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр» с ушками, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр» с ушками, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от480

Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр» с ушками, сталь нержавеющая

14
В наличии 50 шт.

Товар в корзине

Стрейнер «Венус», сталь нержавеющая
Стрейнер «Венус», сталь нержавеющая
от 2 370
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Мезень», треугольники, произведённого компанией ChiedoCover
от1 400
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Мезень», треугольники

11
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Патиссэри», произведённого компанией ChiedoCover
от150
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Патиссэри»

5
В наличии 247 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Евро», произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Евро»

9
В наличии 408 шт.
Фотография товара Нож кухонный «Осака» одностороняя заточка, полиоксиметилен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож кухонный «Осака» одностороняя заточка, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от10 960

Нож кухонный «Осака» одностороняя заточка, полиоксиметилен

8
В наличии 12 шт.