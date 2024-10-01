Товар в корзине. Перейти
Стрейнер «Пробар», сталь нержавеющая, серебристый - фото 1Стрейнер «Пробар», сталь нержавеющая, серебристый - фото 2

Стрейнер «Пробар», сталь нержавеющая, серебристый

Артикул: CH-058-180
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стрейнер «Пробар», сталь нержавеющая
Фотография товара Стрейнер «Пробар», сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.
Следующий Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», нержавеющая сталь
Фотография товара Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина150 мм
  • Диаметр80 мм
  • Вес0,88 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Оптима», длина 187мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5067
150 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Оптима», длина 187мм

5
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Удобное хранение» стекло 300 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от6046
110 ₽Оптовая цена

Салатник «Удобное хранение» стекло 300 мл, прозрачный

9
В наличии 4500 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Концепт», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1504
1 190 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Концепт»

9
В наличии 84 шт.
Настоящее фото товара Щипцы для льда сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 552

Щипцы для льда сталь нержавеющая, серебристый

6
В наличии
Распродажа
Фотография товара Салатник «Эрбосо Реативо» фарфор 0,6 л, бирюзовый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Эрбосо Реативо» фарфор 0,6 л, бирюзовый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽Оптовая цена

Салатник «Эрбосо Реативо» фарфор 0,6 л, бирюзовый, бежевый

14
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая, 19.9л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 140

Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая, 19.9л

14
В наличии
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пунто Бьянка» фарфоровая 250 мл, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пунто Бьянка» фарфоровая 250 мл, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от49017
590 ₽Оптовая цена

Салатник «Пунто Бьянка» фарфоровая 250 мл, белый, черный

5
В наличии
Настоящее фото товара Нож кухонный для сыра две ручки сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от10 700

Нож кухонный для сыра две ручки сталь, пластик

15
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Атлантис», длина 210мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Атлантис», длина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Атлантис», длина 210мм

15
В наличии 2004 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Пепперкорн», произведённого компанией ChiedoCover
от1 6602
1 690 ₽Оптовая цена

Тарелка для пасты «Пепперкорн»

11
В наличии 30 шт.

Другие товары из раздела барные сита и стрейнеры

Настоящее фото товара Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от850

Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый

10
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от910

Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая

11
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Сито барное «Силен» сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Сито барное «Силен» сталь нержавеющая, серебристый

6
В наличии
Настоящее фото товара Стрейнер «Пробар Премиум Мотиво», сталь нержавеющая, серебристый , произведённого компанией ChiedoCover
от1 010

Стрейнер «Пробар Премиум Мотиво», сталь нержавеющая, серебристый

13
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Стрейнер, сталь нержавеющая, серебряный , произведённого компанией ChiedoCover
от1 300

Стрейнер, сталь нержавеющая, серебряный

11
В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Сито барное, сталь нержавеющая, серебристый , произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Сито барное, сталь нержавеющая, серебристый

5
В наличии
Фотография товара Стрейнер «Пробар», стальной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стрейнер «Пробар», стальной, произведённого компанией ChiedoCover
от210

Стрейнер «Пробар», стальной

8
В наличии 288 шт.
Фотография товара Стрейнер «Венус», сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стрейнер «Венус», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 370

Стрейнер «Венус», сталь нержавеющая

5
В наличии
Фотография товара Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр» с ушками, сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр» с ушками, сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от840

Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр» с ушками, сталь нержавеющая, серебристый

6
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр» с ушками, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр» с ушками, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от480

Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр» с ушками, сталь нержавеющая

14
В наличии 50 шт.

Товар в корзине

Стрейнер «Пробар», сталь нержавеющая, серебристый
Стрейнер «Пробар», сталь нержавеющая, серебристый
от 400
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Оптима», длина 187мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5067
150 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Оптима», длина 187мм

5
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Удобное хранение» стекло 300 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от6046
110 ₽Оптовая цена

Салатник «Удобное хранение» стекло 300 мл, прозрачный

9
В наличии 4500 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Концепт», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1504
1 190 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Концепт»

9
В наличии 84 шт.
Настоящее фото товара Щипцы для льда сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 552

Щипцы для льда сталь нержавеющая, серебристый

6
В наличии