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Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр» с ушками, сталь нержавеющая, серебристый - фото 1Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр» с ушками, сталь нержавеющая, серебристый - фото 2

Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр» с ушками, сталь нержавеющая, серебристый

Артикул: CH-058-201
6 оценок
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Фотография товара Стрейнер «Пробар Премиум Пьюр» с ушками, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина200 мм
  • Диаметр105 мм
  • Вес112 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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