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Стрейнер, сталь нержавеющая, серебряный - фото 1

Стрейнер, сталь нержавеющая, серебряный

Артикул: CH-058-188
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина200 мм
  • Диаметр90 мм
  • Вес0,158 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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